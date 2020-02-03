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sonrası arttı!

Dünyada tehdidinin ortaya çıkması, satışını artırdı. 'daki medikalciler, satacak maske bulamadıkları için talepleri geri çevirmek zorunda kalıyor. Yoğun talep dolayısıyla maskenin fiyatı online alışveriş sitelerinde dahi 3'e katlandı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 3.2.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 12:15 ABONE OL
Koronavirüs sonrası maske fiyatları arttı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada tehlikeli boyuta ulaşan yayılmaya devam ediyor. Virüs nedeniyle yaşamını yitiren ve etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ün üzerinde olduğu belirtildi. Uzmanların, virüsten korunmanın en etkili yolunun filtre özellikli takılması, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulması ve el temizliğine dikkat edilmesi olduğu yönündeki uyarıları ise maskelere olan ilgiyi artırdı. Virüsün ortaya çıkmasının ardından Çin, üretip ihraç ettiği maskeleri ithal etmeye başladı.

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Koronavirüs sonrası maske fiyatları arttı!
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