Son Dakika haberi | Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Ocak Pazartesi gram ve çeyrek altın fiyatları...

Çeyrek altın
fiyatları hakkında piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelen son dakika
bilgilerine göre son durum şu şekilde; Çeyrek altın bu sabah itibiariyle
487,44 TL'den alınırken 498,47 TL'den satılıyor. Evlerde biriktirilen en birincil birikim aracı olan çeyrek altın, hem dolar hem de eurodan daha fazla rağbet görüyor aynı zamanda düğünlerin de bir numaralı armağanı olak altın fiyatları hakkındaki güncel fiyatları, canlı ekranı haberimizden takip edebilirsiniz.
3 OCAK PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde;
Gram altın
bu sabah saatlerinde 303,82 TL
'den alınırken 303,90
TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarının artmasıyla vatandaşın dikkati de gram altına yöneldi. Çeyrek altın fiyatlarında ise son durum şöyle; 487,44
TL'den alınan çeyrek altın 498,47
TL'den satılıyor.