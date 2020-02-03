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haberi | Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Ocak Pazartesi gram ve fiyatları...

Özellikle son dönemde altın fiyatları hakkındaki araştırmalar da oldukça yükseldi. Kapalıçarşı'dan gelen bilgisine göre haftanın ilk iş günü olan 3 Ocak Pazartesi günü 303,82 TL'den alınırken 303,90 TL'den satılıyor. fiyatlarındaki yükselişin ardından vatandaşlar gram altına talep gösteriyor. Her ülkenin toplumsal özellikleri vardır, bu özellikler kültürü oluşturur bizim kültürümüzde de hediye olarak düşünülmesi ve birikim açısından akla gelen ilk nesne olması altını özel kılar. 3 Ocak gram ve çeyrek, yarım, tam, burada...

Giriş Tarihi: 3.2.2020 07:08 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 07:09 ABONE OL
Son Dakika haberi | Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Ocak Pazartesi gram ve çeyrek altın fiyatları...
fiyatları hakkında piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelen bilgilerine göre son durum şu şekilde; Çeyrek altın bu sabah itibiariyle 487,44 TL'den alınırken 498,47 TL'den satılıyor. Evlerde biriktirilen en birincil birikim aracı olan çeyrek altın, hem dolar hem de eurodan daha fazla rağbet görüyor aynı zamanda düğünlerin de bir numaralı armağanı olak altın fiyatları hakkındaki güncel fiyatları, canlı ekranı haberimizden takip edebilirsiniz.

3 OCAK PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde;
bu sabah saatlerinde 303,82 TL'den alınırken 303,90 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarının artmasıyla vatandaşın dikkati de gram altına yöneldi. Çeyrek altın fiyatlarında ise son durum şöyle; 487,44 TL'den alınan çeyrek altın 498,47 TL'den satılıyor.
piyasalar
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Son Dakika haberi | Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? 3 Ocak Pazartesi gram ve çeyrek altın fiyatları...
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