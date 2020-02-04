Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Vatandaşlardan dut pekmezine yoğun ilgi

Vatandaşlardan dut pekmezine yoğun ilgi

’ın bağışıklığını ve enerjisini ’da özel olarak getirttiği dut pekmezine bağlı olduğunu açıklamasının ardından Erzurumlu vatandaşlar da dut pekmezine yoğun ilgi gösteriyor.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 4.2.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 16:13 ABONE OL
Vatandaşlardan dut pekmezine yoğun ilgi

Dut pekmezi, iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olmasının yanı sıra özellikle günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını karşılıyor. Vatandaşlar tarafından Erzurum'da soğuk kış günlerinde yoğun tüketilen dut pekmezinin kilosu 33 Liradan satılıyor.
Dut pekmezinin kış aylarında yoğun ilgi gördüğünü ifade eden market yetkilisi Aziz Kurşun, "Yöremizde üretilen dutlardan yapılan dut pekmezi genelde kış aylarda çok tüketiliyor. Soğuğa karşı vücut direncini arttırır. Üretimi kaynatılarak yapılıyor. Kış aylarından özellikle baldan çok pekmez tüketiliyor" diye konuştu.


PEKMEZİN FAYDALARI NELERDİR?

Mineral miktarının fazla ve emilim oranlarının yüksek olması nedeniyle hamile ve emziklilerin, veremli hastaların, iyileşme dönemindeki kişilerin beslenmesinde yer alması önerilmektedir. Pekmezin çok iyi kaynak olduğu besin öğelerinden biri de kromdur. Dokuların krom içeriği hamilelikte, malnütrisyonda ve yaşla büyük ölçüde azalmaktadır. Krom, glikoz toleransa faktörünün yapısında bulunur ve insülin kullanımı ile glikoz metabolizmasını etkiler. Rafinasyon işlemi sonucunda gıdalardaki krom miktarının büyük ölçüde azaldığı göz önüne alınırsa pekmezdeki kromun önemi daha da belirginleşmektedir. Araştırmalar pekmezin thiamin, riboflavin ve demir açısından baldan daha zengin olduğunu da ortaya koymaktadır.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatandaşlardan dut pekmezine yoğun ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN