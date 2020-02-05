Kanal İstanbul bu yıl ihaleye çıkacak

BUGÜN NELER OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'un bu yıl ihaleye çıkacağını söyledi. Bakan Turhan, şöyle devam etti:Kanal İstanbul için bu yıl içerisinde ilk kazmayı vuracağız. 1/25000'lik ve 1/5000'liklere ilişkin plan çalışmaları devam ediyor. Bitince ihale sürecini başlatacağız. Rusya, Çin, Hollanda ve Belçika'dan bazı kredi kuruluşları ve firmalar projeyle ilgileniyor.Kanal İstanbul ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümlerini hiçbir şekilde ihlal etmeden, İstanbul Boğazı deniz ulaştırmasına açık tutularak, alternatif kapının açılmasını sağlayacağız.Yenikapı-Sefaköy hattını Büyük İstanbul Tüneli ile entegre olacak şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İhalesini de bu yıl yapacağız.İlk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçtiğinden, havalimanı işletmecisi şirket, kamuya 22.4 milyon euroluk ek ödeme yapacak.