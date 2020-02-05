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bu yıl ihaleye çıkacak

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi
Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Kanal İstanbul bu yıl ihaleye çıkacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul'un bu yıl ihaleye çıkacağını söyledi. Bakan Turhan, şöyle devam etti:
BU YIL İLK KAZMAYI VURACAĞIZ: Kanal İstanbul için bu yıl içerisinde ilk kazmayı vuracağız. 1/25000'lik ve 1/5000'liklere ilişkin plan çalışmaları devam ediyor. Bitince ihale sürecini başlatacağız. Rusya, Çin, Hollanda ve Belçika'dan bazı kredi kuruluşları ve firmalar projeyle ilgileniyor.
MONTRÖ İHLALİ YOK: Kanal İstanbul ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümlerini hiçbir şekilde ihlal etmeden, İstanbul Boğazı deniz ulaştırmasına açık tutularak, alternatif kapının açılmasını sağlayacağız.
İSTANBUL TÜNELİ'NDE İHALE: Yenikapı-Sefaköy hattını Büyük İstanbul Tüneli ile entegre olacak şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İhalesini de bu yıl yapacağız.
İSTANBUL HAVALİMANI KAZANDIRMAYA BAŞLADI: İlk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçtiğinden, havalimanı işletmecisi şirket, kamuya 22.4 milyon euroluk ek ödeme yapacak.
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Kanal İstanbul bu yıl ihaleye çıkacak
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