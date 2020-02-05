Martta fabrika açıyor, 200 kişiyi işe alacak

ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, ticaret savaşları, Brexit süreci ve koronavirüs salgını gibi dünyayı sarsan olayların ekonominin seyrini değiştireceğini, Türkiye'nin buna hazır olması gerektiğini söyledi. Orakçıoğlu, "Türkiye'nin bu oyuna hazır olması, daha fazla ihracat için üretim hattı yatırımı yapması gerekiyor" dedi. 2019'da en başarılı EBIDTA'yı yaşadıklarının altını çizen Orakçıoğlu, "Geçen yılı 750 milyon TL ciro ile kapattık. Olumsuz piyasa şartlarına rağmen ne yatırımı ne de üretimi bıraktık. Giresun'da 10 milyon yatırımla martta açacağımız ek fabrika yatırımımızla üretimde 200 ek istihdam sağlayacağız. Ayrıca yurtdışında açılacak 40, yurtiçinde ise 20 mağazayla birlikte 300 ek istihdam da mağazalarda yaratacağız. Bu yılı yüzde 25 büyüme ile kapatmayı planlıyoruz. Sadece Türkiye değil dünya zor zamanlar geçiriyor ama işimize 4 elle sarılıp bunları aşacağız" diye konuştu. Orka Yönetim Kurulu Eş Başkanı Osman Arar da, A Milli Futbol Takımı'nın 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'ndaki açılış maçına milli takım giyim sponsoru olarak çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

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