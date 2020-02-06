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6 yatan iller hangileri? Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, nereden sorgulanır?

yatan iller hangileri sorusu ayına girdiğimiz şu günlerde birçok aile tarafından araştırma konusu haline geldi. Evinde hasta ve ağır engelli kişilerin bulunduğu maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri'ne başvuru yaparak bu ödenekten faydalanabiliyor. Ancak bu başvuruda bulunmak için engelli bireylerin yakınlarının hastanelerin sağlık kurullarından rapor alarak yaşadıkları hanedeki kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olduğunu gösteren bir belge de getirmeleri gerekiyor. Peki, 6 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı (parası) yatan iller hangileri? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 09:04 ABONE OL
6 Şubat Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, nereden sorgulanır?

Evinde ağır hasta, yaşlı veya engelli kişi olan vatandaşların faydalandığı 6 araştırılmaya devam ediyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yatırılan bu tutarı almak için kişilerin başvuru yapması ve engelli bireylerin hastanelerin sağlık kurullarından ağır engelli ibareli sağlık raporu alması, aynı zamanda yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması gerekiyor. Peki, Evde bakım parası yattı mı? 6 Şubat Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı burada!

6 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL SORGULANIR?

Her ay yatırılmakta olan bu ücret tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa denir. Haberimizin devamında Şubat ayı evde bakım parası ile ilgili sorgulama işlemini nasıl gerçekleştirebildiğinizi öğrenebilirsiniz…

İşte detaylar...

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