10 yıl içinde işlem görmeyen hesap fona devredilecek

BUGÜN NELER OLDU

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde işlem görmeyen hesapların zaman aşımına tabi olduğu belirtildi. Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar listesinin şubat ayı başından itibaren bankaların, TMSF, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği internet sitelerinde mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacağı bildirildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi: "2009'dan itibaren hareket görmeyen zaman aşımına uğramış olan hesaplara ilişkin yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap/hak sahiplerinin, haziran ayının 15'ine kadar işlem yapmaları gerekiyor."