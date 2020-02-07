UniCredit 2 dakikada 2.9 milyarlık Yapı Kredi hissesi sattı

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İtalya'nın en büyük bankası UniCredit, Yapı Kredi Bankası'ndaki yüzde 12 payını sattı. Satıştan 2.9 milyar TL gelir elde edildi. Yapı Kredi'de halka açıklık oranı yüzde 18'den 30'a yükselmiş oldu. 2019 sonundaki hisse satışı ile Yapı Kredi Bankası'ndaki payını azaltan UniCredit banka sermayesinde doğrudan yüzde 31.9 paya sahipti. Bu satış ile Unicredit'in Yapı Kredi'deki payı yüzde 20'ye düştü.Öte yandan Koç Holding ile İtalyan UniCredit ortak yönetimindeki Koç Finansal Hizmetler (KFS) ve Yapı Kredi Bankası (YKB) paylarının alımı işleminin kapanışı gerçekleşirken, Koç Grubu ve Unicredit arasındaki "Pay Sahipleri Sözleşmesi" de feshedildi.