Elazığ’da tarihi kentsel dönüşüm başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Bu çerçevede 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1.540 orta hasarlı bina, bunun dışında da 558 acil yıkılacak bina tespiti yaptık" dedi. Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Elazığ Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında, toplamda yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı bina sayısının 8 bin 519, bağımsız bölüm sayısının 19 bin 821'e ulaştığını söyledi.Kurum, Elazığ'a şu an itibarıyla 17 bin 400 konutun projelendirilmesine başlandığı bilgisini vererek, "Mustafa Paşa'da 1.600, Abdullah Paşa Mahallemizde 2 bin 110, Sürsürü'de iki bölgede yapacağız, bir yıkımın olduğu bir yerde, Sürsürü Merkez diyeceğimiz ikinci bölgede toplamda 640 bağımsız bölümün inşasını gerçekleştireceğiz ve köylerimizde de 1.500 olmak üzere Tarımköy uygulamalarını gerçekleştirmiş olacağız" bilgisini verdi. Rezerv alanlara ilişkin de bilgi veren Kurum, Yemişlik, Zafran, Çatalçeşme, Yazıkonak ve Aksaray mahallelerinde de toplamda 10 bin 700 bağımsız bölümün inşasına başladıklarını vurguladı. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlara bu konuda sunumlarını gerçekleştirdiklerini anlatan Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti: "İnşallah yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza etaplar halinde konutlarımızın teslimini gerçekleştiriyor olacağız. Hem Elazığ'da hem Malatya'da şubat sonuna kadar temellerimizin atımını gerçekleştireceğiz ve inşaat süreçlerini devam ettireceğiz. Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Zemin+3, zemin+4'ü geçmeyecek, yerinde yapabileceğimiz dönüşümleri yerinde, rezerv alanda yapacaklarımızı da rezerv alanda yapacağız. Yeşil alanları, millet bahçeleri, sosyal donatıları içinde olacak ve Elazığ'ı gerçekten bulunduğu konumdan çok daha yukarıya çekecek."Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Depremden zarar görmüş olan esnafımızın kredi borçlarını bir yıl süreyle hem ana parasını hem faizini Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ödeyecek. Ayrıca, Elazığ ve Malatya'daki esnafımız, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler ve bunu ister TESKOMB ister Halk Bankası üzerinden alabilecekler. Pazartesi gününden itibaren de kredilerini kullanabilirler" dedi.İçışleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılay'a yardım yapıldığını söyledi. Bakan Soylu, depremde evleri hasar görüp taşınanların nakliye ücretinde yaşanan artışla ilgili yapılan şikâyetlerin ardından jandarma tarafından evlerin ücretsiz taşınması için çalışma başlatıldığını kaydetti. Bakan Soylu, Türk Kızılay'ına yönelik yapılan eleştirilere de yanıt vererek, "Kızılay bizim beslenme grubumuzdur. Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın. Şu anda toplam 147 noktada 62 bin sıcak yemek dağıtılmaktadır" diye konuştu.

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