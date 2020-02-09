İş Bankası’ndan 382.2 milyar TL kredi desteği

Türkıye İş Bankası, 2019'da toplam 6.1 milyar TL net kâr elde etti. Bankanın aktif büyüklüğü, 2018 sonuna göre yüzde 12.4 artarak 468.1 milyar TL'ye ulaştı ve böylelikle İş Bankası, "Türkiye'nin en büyük özel bankası" unvanını korudu. Toplam mevduat hacmi 295,9 milyar TL'ye ulaşan İş Bankası, toplam mevduatın yanı sıra vadesiz mevduatta da Türkiye'nin en büyük özel bankası olmaya devam etti. İş Bankası, 2018 yıl sonuna göre yüzde 18.4 artarak 58.9 milyar TL seviyesine ulaşan öz kaynak büyüklüğü ile özel bankalar arasında ilk sırada yer aldı. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, banka olarak, kaynaklarını ülke ekonomisine finansman desteği sağlamak için etkin bir şekilde kullanmaya devam ettiklerini belirtti. 2019 yıl sonu itibarıyla nakdi kredi hacimlerinin 289.2 milyar TL'ye ulaşırken, kredilerinin toplam aktif içindeki payının yüzde 61.8 seviyesinde gerçekleştiğini bildiren Bali, 93 milyar TL tutarındaki gayri nakdi kredi hacmi ile birlikte krediler yoluyla ekonomiye sağladıkları toplam desteğin 382.2 milyar TL olduğunu aktardı.

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