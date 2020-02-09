Ticari kredide faiz 4.5 yılın dibine indi

Dengelenme sürecinde atılan adımlar, Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle birlikte milli sorumluluk bilinciyle hareket eden kamu bankalarının gerçekleştirdiği hamleler kredi faizlerini 4.5 yılın dibine çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak cuma günü yüzde 9-11 bandındaki kredi faizlerinin, 8-10 aralığına çekilmesi kamu bankaları yöneticileri ile mutabık kalındığını açıklarken, Merkez Bankası verilerine göre 21 Eylül 2018'de yüzde 38.37 olan ticari kredi faizleri, 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yüzde 10.56 ile 31 Temmuz 2015'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ticari krediler son 4 haftada 30 milyar TL artarak trilyon 79 milyar liraya çıktı.Öte yandan ekonomide güçlenen toparlanma eğilimi, Hazine'nin nakit dengesine de yansımaya başladı. Hazine'nin nakit dengesi ocak ayında 22 milyar 785 milyon TL ile Ağustos 2015'ten bu yana en yüksek fazlayı verdi. Nakit fazlası bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 660 arttı. Faiz dışı denge ise yüzde 220 artarak 30.3 milyar TL fazla verdiUluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'nin yumuşak karnı olarak tanımladığı reel sektörün açık pozisyonunda tarihi bir düşüş yaşanıyor. Merkez Bankası verilerine göre reel sektörün 2018 yılının mart ayında 222.6 milyar dolar olan döviz açık pozisyonu, 2019'un kasımında 175.9 milyar dolara kadar indi. Reel sektörün açık pozisyonu bu dönemde 46.9 milyar dolar azaldı. Reel sektör kısa vadede ise 9.5 milyar dolar döviz fazlası bulunduruyor. Bankaların da dış borcu da 37 milyar dolar azalarak 85.3 milyar dolara indi.

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