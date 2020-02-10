Çin yavaşlarsa Türkiye büyür

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan Koronavirüs salgını, dünya gündemindeki yerini koruyor. Virüsün yarattığı krizin Çin ekonomisini nasıl etkileyeceği ve diğer ülkelere yansıması ise öne çıkan başlıca konulardan biri. Bu konuda kapsamlı bir analiz yayımlayan Financial Times gazetesine göre Çin'deki ekonomik büyümenin yavaşlaması durumunda bundan birçok ülke olumsuz etkilenirken, bu kriz Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na (SYH) ise olumlu yansıyacak. Gazetenin hazırladığı analizde 24 ülke arasından sadece Türkiye'nin gelirinin yükselecek olması dikkat çekti. "Koronavirüs küresel büyümeyi vuracak" başlıklı analizde salgından Çin ekonomisinin nasıl etkileneceği değerlendirildi.







DEVLERİN KAYBI DAHA FAZLA

Grafikte Çin ekonomisindeki büyümenin yüzde 1 yavaşlaması durumunda bunun diğer ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nı (GSYH) ne kadar etkileyeceğine yönelik tahminler bulunuyor. Buna göre grafikte bulunan 24 ülkeden 23'ünde gayri safi yurtiçi hasılasa düşerken sadece Türkiye'de artıyor. Çin ekonomisindeki yüzde 1'lik yavaşlama Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasını yüzde 0.05 arttıracak. Gayri Safi Yurtiçi Hasılası en fazla zarar görecek ülkelerinden başında ise yüzde 0.35 ile Uzakdoğu'nun en güçlü sanayi ülkelerinden Güney Kore geliyor. Bu ülkeyi Kong- Kong, Tayland, Malezya ve Japonya takip ediyor. Gazetenin analizine göre Gayri Safi Yurtiçi Hasılası düşecek ülkeler arasında Rusya, Almanya, Kanada, Meksika, Fransa, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri de yer alıyor.



2.5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye 2019'de Çin'e 2 milyar 587 milyon dolar değerinde ihracat yaparken bu ülkeden 18 milyar 497 milyon dolarlık ithalat yaptı. Buna göre, Türkiye'nin Çin'den yaptığı ithalat bu ülkeye gerçekleştirdiği ihracattan 7 kat daha fazla. Çin Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı üçüncü ülke olurken, en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ise 18'inci sırada bulunuyor.



KRUVAZİYERE DE OLUMLU YANSIYACAK

Türkiye, kruvaziyer turizminde salgın sonrası alternatif destinasyon olarak öne çıkan turlar arasında yerini aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2018'de 247 olan kruvaziyer sayısı, geçen yıl 344'e yükseldi. En çok kruvaziyer ağustos ve temmuz aylarında geldi. Ağustosta 67, temmuzda ise 59 kruvaziyer gemisi ülke kıyılarına yanaştı. Kruvaziyerle geçen yıl toplam 300 bin 896 yolcu taşındı.

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