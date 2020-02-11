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haberi: ne kadar? Ziraat, , Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi 2020 faiz oranları...

hakkında bilgileri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'ın konut kredisi faiz oranını 0.95'e çekmesinin ardından konuyla ilgili araştırmalar hızlanmış ve bankaların en güncel konut - taşıt - faiz oranları kredi kullanmak isteyenler açısından merak konusu olmuştu. Akbank'ın indiriminin ardından diğer bankaların da kampanyalar yapması beklenirken vatandaşlar 'kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte , Akbank, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 11.2.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 09:30 ABONE OL
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Akbank, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi 2020 faiz oranları...

Ekonomideki pozitif tablo kredi faiz oranlarında kendini gösteriyor. İlk olarak Ziraat Katılım konutta finansman oranını 0.79'a çekmiş daha sonra da yeni kampanyasını duyurarak konutta 0.95 faiz oranını uygulamaya başladığını müşterilerine açıklamıştı. Söz konusu haberler sonrası otomobil - ev almak ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar en güncel listesine ulaşarak kendileri açısından en uygun seçeneği seçme çabasına girmişti. Biz de en yeni oranları haberimizde derledik.

İşte Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Akbank, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi 2020 faiz oranları...
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