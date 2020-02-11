Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Akbank, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi 2020 faiz oranları...

Ekonomideki pozitif tablo kredi faiz oranlarında kendini gösteriyor. İlk olarak Ziraat Katılım konutta finansman oranını 0.79'a çekmiş daha sonra Akbank da yeni kampanyasını duyurarak konutta 0.95 faiz oranını uygulamaya başladığını müşterilerine açıklamıştı. Söz konusu haberler sonrası otomobil - ev almak ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar en güncel kredi faiz oranları listesine ulaşarak kendileri açısından en uygun seçeneği seçme çabasına girmişti. Biz de en yeni oranları haberimizde derledik.

İşte Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları tablosu!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99