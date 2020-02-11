Yeni Atatürk Kültür Merkezi yükseliyor! İşte dev projede son durum...

Taksim'i bir kültür ve sanat sokağı haline dönüştürmesi hedeflenen yeni AKM projesinde, 2500 kişilik opera salonu, ayrıca konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkan ile restoranlar, 885 araçlık otopark bulunuyor.

OPERA SALONU ARTIK BELLİ OLUYOR

Atatürk Kültür Merkezi'nin eski binasının yıkılmasının ardından 10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Sanatçıların performanslarını sergileyecekleri 2500 kişi kapasiteli opera salonunda sahne ve seyircilerin oturacağı bölümler ortaya çıkmaya başladı. Havadan yapılan çekimlerde İnşaat sahasında iki kule vinç ve bir büyük vinç aralıksız çalıştığı görüldü. Henüz kaba inşaatın sürdüğü dev projede her bölümde onlarca işçinin eş zamanlı olarak çalıştığı görüntülere yansıdı.



