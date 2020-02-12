Aksigorta 2019’da 366 milyon net kâra ulaştı

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AKSIGORTA, 2019'da yüzde 30.9 artışla 4.474 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdi. Firma net kârını 366 milyon TL'ye, pazar payını da yüzde 8.3 seviyesine çıkardı. Yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 4.608 milyon TL'ye yükselten Aksigorta'nın Genel Müdürü Uğur Gülen, "Stratejik adımlarımızın yanı sıra acentelerimiz ve çalışanlarımızın da gayretiyle oldukça başarılı bir yılı geride bıraktık. Aksigorta olarak müşterinin ihtiyacına uygun ürün ve hizmetlerle geleceği güvence altına alıyoruz. Yeni Nesil Teknolojiler, RPA, AI, Digital Twin kullanımları ile dijitalleşerek; müşteriler, dağıtım kanalları ve çalışanlar da dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız için verimlilik ve iyi deneyimi yaratmak için çalışıyoruz" diye konuştu.