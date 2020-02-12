Doğal afetler 1 yılda 150 milyar dolar kaybettirdi

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın neden olduğu doğal afetler, çok ciddi hasarlara yol açıyor. Geçen yıl dünyada 820 doğal afet meydana geldi ve toplam 150 milyar dolarlık zarara sebep oldu. Büyük yangınlar, sel, deprem, salgın hastalıklar gibi doğal afetlere karşı, sigorta ve reasürans şirketleri meteorologlarla işbirliği yapıyor ve riskleri ölçümleyerek olası zararlar için önlem alıyor. Doğal afet sayısının geçen yüzyıla göre beş kattan fazla arttığına dikkat çeken IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, "İklim farklılıkları, hava felaketlerini yıldan yıla etkiliyor. Son bilimsel çalışmalarda iklim değişikliğinin bir sonucu olarak birçok bölgede dolu ve fırtınaların artması bekleniyor. Avrupa'da yaz fırtınalarından kaynaklanan genel zararlar, yaklaşık 900 milyon dolar oldu. Öte yandan bu risklerin karşılığında, doğal afet bilinci arttıkça sigortalı sayısının artması ve hasar frekansına bağlı olarak sigorta primlerinin de yükselmesi söz konusu" dedi. Gelişmiş ekonomilerde, özellikle sel ve fırtına riski gibi bazı doğal afet türlerinin, özel devlet destekli havuz uygulamalarına geçildiğini belirten Murat Çiftçi, "Orman yangınlarındaki artış, sel ve kuraklığın hasarlar üzerindeki olumsuz etkileri, üretim kapasitesindeki azalma tarım sigortalarını da doğrudan etkiliyor. Tarım sigortaları alanında dünyanın belki de en başarılı havuz modellerinden birisi olan TARSİM ülkemiz için sigortacılık alanında gurur duyulacak bir başarı. Zaman içerisinde farklı teminat ilaveleri ile daha da zenginleştirmeye açık bir oluşum. Birçok gelişmekte olan ülkenin TARSİM'i referans alabilir" diye konuştu.

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