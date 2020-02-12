Hırvatistan ile 2 milyar dolarlık ticaret hedefi

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Hırvatistan arasında 664 milyon dolar olan ticaret hacmini öncelikle 2 milyar dolara, daha sonra da 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Biz bir matriks çalışması da hazırlıyoruz. Hırvatistan'ın ithalatçı, Türkiye'nin ihracatçı olduğu ama karşılıklı ticaretin az olduğu ürünlerle ilgili bir çalışmamız var" dedi. Bakan Pekcan, Hırvatistan temasları çerçevesinde Hırvatistan Ekonomi, Girişimcilik ve El Sanatları Bakanı Darko Horvat ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Pekcan, iki ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılması yönünde yapılacaklara ilişkin mutabakat sağladıklarını ifade etti. Bakan Pekcan, İzmir Fuarı'nda da Akdeniz ülkeleri ile ilgili "Mavi kıta" sembolüyle bir tema düşündüklerini ifade ederek, "Kendilerini de İzmir Fuarı'na geniş davet ettik" dedi. Darko Horvat da, büyük memnuniyetle İzmir Fuarı'na katılacaklarını dile getirerek, "İki ülke arasındaki çalışma takımları ile birlikte çok daha iyi sonuçlar alacağız" dedi.