Aselsan’ın kasasında 3.5 milyar nakit var

TÜRK savunma sanayisinin gözbebeği ASELSAN, 2019 finansal sonuçlarını açıkladı. Güçlü bilanço açıklayan şirketin cirosu geçen yıla göre yüzde 44 büyüyerek 13 milyar lirayı aştı. Şirketin net kârı yüzde 45 artarak 3.4 milyar oldu. Yılsonu nakit mevcudu da rekor kırarak 3.5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.İhracat teslimat tutarı önceki yıla kıyasla yüzde 50 artış göstererek 330 milyon dolar olarak gerçekleşti ve tarihi zirvesine ulaştı. Geçen yıl alınan sipariş tutarı 3 milyar doları, bakiye siparişleri toplamı da 9.7 milyar doları oldu. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, hem operasyonel hem de finansal anlamda başarılara imza attıkları bir yılı geride bıraktıklarını belirtti. Tarihi ciro ve kârlılık rakamlarına ulaştıklarını anlatan Görgün, "2019 sonu itibarıyla 13.5 milyar lira seviyesine ulaşan öz kaynaklarımız bilançomuzun yüzde 53'ünü oluşturarak güçlü mali yapımızın en temel göstergesi oldu. 2019 ASELSAN'ın ihracatının da zirveye ulaştığı bir yıl oldu. Ülkemiz ekonomisine güveniyoruz" ifadesini kullandı.

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