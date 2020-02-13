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8.844 sözleşmeli personel alacak

ANKARA Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı 8.844 sözleşmeli personel alacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alacaklarını bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, 3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak. Adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapabilecek" dedi.
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Sağlık Bakanlığı 8.844 sözleşmeli personel alacak
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