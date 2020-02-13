Yüksek yargıdan Kanal İstanbul’a vize

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği Kanal İstanbul Projesi'nin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapılmasına yüksek yargı vize verdi. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yap-işlet-devret modeline ilişkin itirazını oy birliği ile reddetti. Anayasa Mahkemesi, imar planı çalışmaları tamamlanan Kanal İstanbul'un YİD kapsamına alınmasına ilişkin kararında, özel sektör tecrübe ve sermayesinden yararlanılmasının projenin maliyetlerini düşüreceğine dikkat çekti. Projenin ormanlara, tarım alanlarına, çevreye zarar veren bir yönü bulunmadığına dikkat çeken Mahkeme, kamu yararı dışında bir amacın gözetilmediğini vurguladı. Kamu hizmetlerinin özel hukuk sözleşmeleri aracılığıyla özel kesime gördürülmesinin Anayasa'ya aykırı olmadığı belirtildi. Kanal İstanbul'un yatırım maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanırken yap-işlet-devret modeli ile maliyet 30-35 milyar tasarruf öngörülüyor. Kanal İstanbul 45 km uzunluğunda olacak. 7 yılda tamamlanacak olan projenin inşasında 10 bin kişi çalışacak.