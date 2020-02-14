Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? 2020 Akbank, Garanti, Ziraat ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları güncel tablo!

2020 yılına girilmesiyle yeni ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler 'kredi faiz oranları' hakkında güncel son dakika bilgilerine ulaşmak istiyor. Ekonomideki olumlu hava ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında kendini gösterirken, özellikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar hayallerini gerçekleştirmek için araştırmalara başladı. En uygun seçeneğe bulmak isteyen kişiler bankaların güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını takip ediyor. Diğer yandan uzmanlar yeni bir indirim kampanyasının başlayabileceğini ifade ediyor. Biz de haberimizde en güncel 2020 kredi faiz oranlarını derledik.

İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Akbank, GarantiBBVA ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99