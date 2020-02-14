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haberi: ne kadar? 2020 Akbank, Garanti, Ziraat ihtiyaç - taşıt - güncel tablo!

ne kadar sorusunun yanıtı yüz binlerce vatandaş tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Ziraat Katılım ile başlayan ve daha sonra Akbank'ın da katıldığı konutta faiz indirimi kampanyalarının ardından kredi kullanmak isteyenler kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşma çabasına girdi. Tüketiciler 2019'da Merkez Bankası'nın faiz indirimi süreciyle başlayan ihtiyaç - taşıt - konut kredisi indirim kampanyası gibi bir sürecin daha başlamasını istiyor. Peki 2020 kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları tablosu!

Giriş Tarihi: 14.2.2020 11:39 ABONE OL
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? 2020 Akbank, Garanti, Ziraat ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları güncel tablo!

2020 yılına girilmesiyle yeni ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler '' hakkında güncel bilgilerine ulaşmak istiyor. Ekonomideki olumlu hava ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında kendini gösterirken, özellikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar hayallerini gerçekleştirmek için araştırmalara başladı. En uygun seçeneğe bulmak isteyen kişiler bankaların güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını takip ediyor. Diğer yandan uzmanlar yeni bir indirim kampanyasının başlayabileceğini ifade ediyor. Biz de haberimizde en güncel 2020 kredi faiz oranlarını derledik.

İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Akbank, GarantiBBVA ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? 2020 Akbank, Garanti, Ziraat ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları güncel tablo!
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