Değerli konut vergisine 1 yıl erteleme tamam

BUGÜN NELER OLDU

İmar Kanunu'nda değişiklik içeren düzenleme yasalaştı. Buna göre değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olmayacak. Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021'in başından itibaren başlayacak. İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. Köylerde ve mezralarda yapılacak konut ve yapıların projeleri valilik tarafından onaylanacak. Bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak. Yapı denetim kuruluşunun görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, şantiye şefi, proje müellifi gerçek kişiler ile laboratuvar görevlileri, 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.