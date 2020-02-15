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Değerli konut vergisine 1 yıl erteleme tamam

Eda IŞIK Eda IŞIK Ekonomi
Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
Değerli konut vergisine 1 yıl erteleme tamam
İmar Kanunu'nda değişiklik içeren düzenleme yasalaştı. Buna göre değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olmayacak. Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021'in başından itibaren başlayacak. İmar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. Köylerde ve mezralarda yapılacak konut ve yapıların projeleri valilik tarafından onaylanacak. Bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri yapılamayacak. Yapı denetim kuruluşunun görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, şantiye şefi, proje müellifi gerçek kişiler ile laboratuvar görevlileri, 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
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Değerli konut vergisine 1 yıl erteleme tamam
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