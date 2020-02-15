Faiz düştü taşınma arttı

Geçen yıl başlayan faiz indirimi hamlesi vatandaşı yeni eve yönlendirdi. Özellikle kamu bankalarının faiz oranlarını yüzde 0.99'a çekmesinin ardından İstanbul'da konut göçü yaşandı. CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in yaklaşık 4.4 milyon abonesinin verilerinden yola çıkarak yayınladığı 'Gayrimenkulün Enerjisi Raporu' bu hareketi ortaya koydu. Rapora göre, 2019'da İstanbul Avrupa yakasında 753 bin 323 taşınma oldu. 148 bin 954 abone yeni konutlara geçiş yaparken, ikinci el konutlara geçenlerin sayısı 604 bin 369 oldu. İstanbul'da her gün 408 yeni evin kapısı açıldı. Faizlerin yüzde 1'in üzerinde seyrettiği 2019'un ilk yarısında 275 bin 901 taşınmanın 231 bin 301'i ikinci ele, 44 bin 601'i sıfır konuta yapılmıştı. Buna göre, faizlerin düştüğü yılın ikinci yarısında daha büyük hareketlilik görüldü.Rapora göre, ikinci el gayrimenkule geçişte rekor eylül ayında yaşandı. Eylül 2019'da 71 bin 48 abone taşındı. Ağustosta yapılan ilk indirimin ardından eylülde ikinci el rekoru geldi. Yeni gayrimenkule geçişte ise 15 bin 984 adetle aralık ayında rekor kırıldı. Aralık ise KDV ve tapu harcı indirimlerinin sona erdiği aydı. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, son 5 yıl içinde İstanbul Avrupa yakasında 2 milyon 934 bin taşınma hareketi yaşandığını söyledi.

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