303 milyarlık kredinin üçte birini Ziraat sağladı

2018 yılının ağustos ayındaki kur saldırısının ardından, "Bir bankadan daha fazlası" sloganıyla ülkenin bilançosunu, kendi bilançosunu önüne koyup, ekonomideki toparlanmanın fitilini ateşleyen Ziraat Bankası, sağladığı finansmanla Türkiye'nin en büyük bankası olmanın sorumluluğunu yerine getirdi. 2019 yıl sonu itibarıyla bankacılık sektörünün kredi hacminde yaşanan büyümenin üçte birini Ziraat Bankası gerçekleştirdi.Bankacılık sektörünün 2018 Haziran sonunda 2 trilyon 353 milyar lira olan toplam kredi hacmi, 2019'da 2 trilyon 656 milyar liraya ulaştı. 1.5 yıllık süreçte sektörün kredi hacmi 303 milyar lira artarken, Ziraat Bankası'nın kredi hacmi ise 101 milyar lira yükselerek, 347 milyar liradan 448 milyara ulaştı.Ziraat Bankası'nın aktif büyüklüğü, 2018'e göre yüzde 21 artarak 649.7 milyar lira oldu. Mevduat hacmi yüzde 35'lik büyüme ile 447 milyar liraya çıkarken, özkaynakları ise 57.4 milyar liradan 70 milyar liranın üstüne çıktı.Ziraat Bankası'nın 2018'de 7.9 milyar TL net kârı, 2019'da 6.2 milyar liraya indi. Fakat, faizlerdeki düşüşün etkisiyle bankanın kârlılığında yılın ikinci yarısında ciddi bir artış gözlendi. Geçen yılın ilk yarısını 2.8 milyar lira kârla kapatan bankanın, ikinci yarıdaki kârı ise 3 milyar 371 milyon lira oldu.

BUGÜN NELER OLDU