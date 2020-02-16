Çin’de banknotlar da karantinaya alınıyor

BUGÜN NELER OLDU

Koronavırüssalgını tüm dünyayı tehdit ederken, Çin aldığı önlemleri sıkılaştırıyor. Son olarak Çin bankaları, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla kağıt paralara da el attı. Bankalar, tedavüldeki banknotları dezenfekte ettikten sonra karantinaya alacak. Yuan banknotların dezenfekte işlemi için ultraviyole ışınların yanı sıra yüksek ısı kullanılacak. Bu işlemin ardından banknotlar mühürlenip kasalarda bölgedeki salgının şiddetine göre karantinaya alınacak. Çin Merkez Bankası, salgının merkezi konumundaki Wuhan'a 4 milyar yuan yeni banknot tahsis etti.