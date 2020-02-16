Vakıfbank’tan ekonomiye 352 milyar TL katkı

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aktif büyüklük bakımından en büyük 4. bankası olan Vakıfbank 2019'da aktiflerini 419 milyar liranın üstüne taşıdı. Bankanın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek 352 milyar TL'yi aştı. Vakıfbank, 2 milyar 802 milyon TL net kâr elde etti. Bankanın son çeyrek kârı ise, bir önceki çeyreğe göre yüzde 154 artarak 1 milyar 280 milyona ulaştı. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Ekonomiden dengelenme süreci olarak adlandırdığımız 2019 yılında reel ekonomiye verdiğimiz destek 352 milyar TL'yi aştı. Toplam nakdi kredilerimiz yıllık bazda yüzde 24 büyüyerek 275 milyar TL'ye ulaştı. Söz konusu büyüme, bankacılık sektörünün ortalama nakdi kredi büyümesinin iki katından daha fazla. Nakdi kredilerdeki pazar payımızın yüzde 9.2'den 10.3'e çıktı" dedi.