Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Vakıfbank’tan ekonomiye 352 milyar TL katkı

’tan ekonomiye 352 milyar TL katkı

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Vakıfbank’tan ekonomiye 352 milyar TL katkı
Türkiye'nin aktif büyüklük bakımından en büyük 4. bankası olan Vakıfbank 2019'da aktiflerini 419 milyar liranın üstüne taşıdı. Bankanın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı destek 352 milyar TL'yi aştı. Vakıfbank, 2 milyar 802 milyon TL net kâr elde etti. Bankanın son çeyrek kârı ise, bir önceki çeyreğe göre yüzde 154 artarak 1 milyar 280 milyona ulaştı. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Ekonomiden dengelenme süreci olarak adlandırdığımız 2019 yılında reel ekonomiye verdiğimiz destek 352 milyar TL'yi aştı. Toplam nakdi kredilerimiz yıllık bazda yüzde 24 büyüyerek 275 milyar TL'ye ulaştı. Söz konusu büyüme, bankacılık sektörünün ortalama nakdi kredi büyümesinin iki katından daha fazla. Nakdi kredilerdeki pazar payımızın yüzde 9.2'den 10.3'e çıktı" dedi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vakıfbank’tan ekonomiye 352 milyar TL katkı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN