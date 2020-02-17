Türkiye sanayi üretimi artışında AB’yi geride bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

Büyümenın öncü göstergelerinden sanayi üretimi Avrupa Birliği'nde (AB) Aralık 2019 itibarıyla yıllık bazda yüzde 3.6 azalırken, Türkiye aynı dönemde üretimini yüzde 8.6 artırdı ve verileri açıklanan AB ülkelerin tamamını geride bıraktı. AB'de sanayi üretimini en çok Malta artırdı. Maltada sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 7.6 arttı. Portekiz'de yüzde 3.9, Polonya'da yüzde 1.3, Slovenya'da ise yüzde 1 yükseldi. Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya sanayisinde çarklar bu dönemde de istenilen performansta işlemedi. Negatif seyir yaşanırken Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 7.2 azaldı.