4 bankaya sigorta cezası

Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine harekete geçerek, bankaların sigorta aracılığı faaliyetlerine yönelik planlı bir denetim programı başlatan Hazine ve Maliye Bakanlığı, üç bankaya idari para cezası, bir bankaya ise hem idari para cezası hem de geçici süreli faaliyette men cezası verdi. Beş bankayla ilgili denetim programı ise sürüyor.Sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak için nisanda denetim başlatan Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 bankanın sigorta aracılık faaliyetlerini mercek altına almıştı.Denetimler, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve ikincil düzenlemeler kapsamında başlatılmıştı. Denetimlerde, kredi sözleşmesi dolayısıyla sigortalıya gerekli bilgilendirmelerin yapılıp yapılmadığı, kullandırılan kredinin vadesi ile sigorta poliçesinde vade uyumunun bulunup bulunmadığı, sigorta poliçelerinin yenilenme döneminde bankalar tarafından sigortalıya gerekli bildirimlerin yapılıp yapılmadığı incelendi.Sigortalıdan habersiz poliçe düzenlenip düzenlenmediği, sigorta sözleşmesiyle verilen teminatın sigortalının ihtiyacına uygun olup olmadığı, sigortalıya poliçe verme yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği, poliçeye ilişkin bilgilendirme formlarının imzalatılıp imzalatılmadığı, sigortalıların sigorta şirketini seçme hakkının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı gibi hususlarda bankaların "sigorta aracısı" sıfatıyla sigortacılık mevzuatından doğan hukuki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği de denitimlerin en önemli inceleme konusuydu.

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