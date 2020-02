Sabancı ile Skoda ortak oldu Temsa’yı geri alıyorlar

Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa'yı geçen yıl mayısta Ünver ailesinin İsviçre merkezli True Value Capital Partners'ına satan Sabancı Holding, şirketi yabancı bir ortakla yeniden alıyor. Sabancı Holding'den yapılan açıklamada, Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF ile niyet mektubu imzalandığı belirtildi.Açıklamada, "Yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları'nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzalanmıştır" denildi. Holdingin açıklamasında, detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satın alma işlemi gerçekleştirileceği belirtildi.Temsa'da yeniden üretime başlanılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Skoda Transportation'ın Türkiye'ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu'nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları'nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir" denildi. Temsa, üretime ara vermişti.Sabancı Holding Temsa'da sahip olduğu hissenin tamamını geçen yıl mayısta 182.7 milyon liraya İsviçre merkezli True Value Capital Partners'a satmıştı. Satış anlaşmasına göre, 825 milyon TL şirket değeri üzerinden, borç ve nakit düzeltmeleri yapıldıktan sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirilmişti. Satın alan True Value Capital Partners'ın başında Evren Rıfkı Ünver ve Rukiye Devres Ünver bulunuyordu. Temsa'nın satışının hemen ardından Ünverler borçlarının yapılandırması için bankalara koşarken, şirketin satıştan birkaç ay önce borçlandırıldığı, nakit paranın firmanın kasasına konulduğu, fonun da bu parayla şirketi aldığı iddia edilmişti.1968'de Adana'da kurulan, 510 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetlerini sürdüren Temsa, yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor. Şirket, Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerdeki önemli pazar payıyla dünya çapında 70'e yakın ülkede faaliyet gösteriyor. Skoda Transportation, Orta Avrupa'nın demiryolu araçları üretimi konusunda bir numaralı şirketi olarak biliniyor. Şirketin, elektrikli otobüslerden troleybüslere, metro trenlerinden tramvay ünitelerine ürün yelpazesi var.

