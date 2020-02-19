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106 metrelik dev lüks yat 'a demirledi! Lüks yatın özellikleri hayran bıraktı

106 metrelik dev motoryat 'da demirledi. 2016 yılında üretilen 106 metre uzunluğundaki “Amadea” isimli motoryat, Bodrum’a demirledi. Lüks yatın 392 bin litre yakıt tankı bulunuyor. Ayrıca lüks yatta birçok aktivite alanı bulunuyor.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 19.2.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 09:39 ABONE OL
106 metrelik dev lüks yat Bodrum'a demirledi! Lüks yatın özellikleri hayran bıraktı

Almanya'daki Lürssen Tersanesi'nde 2016 yılında üretilen 106 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki motoryat "Amadea", Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Tankerler dolusu yakıt ikmalinin yapıldığı Cayman Adaları bayraklı yat, dikkatleri üzerine çekti.

Milyonlarca dolar değerindeki yat, çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip. İç tasarımı Francois Zuretti ve dış tasarımı Espen Oeino tarafından yapılan yatın 8 kabinde 16 misafir ağırlanabiliyor, 36 mürettebat konaklayabiliyor.

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392 bin litre yakıt tankı ile 13 deniz milinde maksimum 8.000 deniz mili menzile ulaşan mega yatta su tankları 77 bin litre civarında tatlı su depoluyor. "Amadea"da yüzme havuzu, güzellik odası, helikopter pisti, asansör, masaj odası, sinema, spa, sualtı ışıkları, spor salonu, jakuzi gibi pek çok özellik bulunuyor. Kiralık olarak hizmet verdiği öğrenilen yatta kimin olduğu ise bilinmiyor.

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