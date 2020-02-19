İŞ Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri çalışmalarına ilişkin "Tartışma konusu olan hadise Atatürk paylarını kimin temsil edeceğidir. Bankanın yönetimiyle doğrudan ilgisi yoktur. Biz işimizle gücümüzle meşgulüz" diye konuştu.İş Bankası ve Koç Üniversitesi tarafından açılan Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin tanıtım toplantısında soruları yanıtlayan Bali, iş Bankası'nın sermaye yapısının belli olduğunu belirterek çoğunluk hissesi olan yüzde 40'ın Munzam Sandığı'na ait olduğunu söyledi. Bali, bankanın yönetim kurulunda da çoğunluğun bu hissede olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Bankanın iş yapışıyla ilgili bir tartışma yok. Bu ilk kez yaşanmıyor. 1953'te bir kanunla CHP payları kamuya devroldu. O zaman hisseler Hazine'ye devrolmuştu. Fakat 10 yıl sonra bu kanun iptal edildi. 1981'de CHP'nin tüzel kişiliği sona erince hisseler yine Hazine'ye geçti. 1992'ye kadar Hazine iken 1992-1997 arasında kısmen CHP kısmen Hazine tarafından temsil edildi. Bu tartışmalar yeni değil. Biz işimizle gücümüzle meşgulüz." İş Bankası ile yapılan işbirliği hakkında da bilgi veren Bali, anlaşmanın süresinin şimdilik 5 yıl ve aktarılacak toplam kaynağın 32 milyon TL olduğunu söyledi.

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