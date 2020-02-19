Sıfır Atık Belgeleri verilmeye başlandı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nde yeni bir aşamaya geçildi. 12 Ocak itibarıyla sistemi kuran kurum ve kuruluşlara prestij kazandırılması amacıyla "Sıfır Atık Belgesi" verilmeye başlandı. "Sıfır Atık Belgesi", öncelikle sıfır atık konusunda kendi bünyesinde çalışma ekibini oluşturan, yönetmelikte belirtilen değerlendirilebilir atıkların ayrı toplama sistemini kuran, sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayan, sıfır atık bilgi sistemine kayıt olarak veri girişi sağlayan kurum/kuruluş ve mahalli idarelere Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nce veriliyor.