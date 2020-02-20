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tanınmış markalar liginde boy gösterecek

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Beta tanınmış markalar liginde boy gösterecek
BETA Kimya'nın jenerik markalarından Mitreapel, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Tanınmış Marka olarak tescillendi. 30 yılı aşkın süredir yapıştırıcı ürünleriyle sektörün lider markaları arasında yer alan Mitreapel, Tanınmış Marka statüsü ile birlikte kendi alanında bu ünvanı kazanan ilk yerli marka oldu. 34 yıllık deneyim ve kalıcı yatırımlar neticesinde Tanınmış Marka statüsü kazanmanın gururunu yaşadıklarını belirten BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı, "Türk kimya sektörünün öncü şirketleri arasında yer alırken, Mitreapel markamız ile hem yurt içi hem de yurt dışında büyümeyi sürdürüyoruz. BETA Kimya olarak uzun yıllardır kurumsallaşma ve markalaşmaya önem veren, bu anlamda ciddi yatırımlar yapan bir firmayız" dedi.
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Beta tanınmış markalar liginde boy gösterecek
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