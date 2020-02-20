Beta tanınmış markalar liginde boy gösterecek

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BETA Kimya'nın jenerik markalarından Mitreapel, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Tanınmış Marka olarak tescillendi. 30 yılı aşkın süredir yapıştırıcı ürünleriyle sektörün lider markaları arasında yer alan Mitreapel, Tanınmış Marka statüsü ile birlikte kendi alanında bu ünvanı kazanan ilk yerli marka oldu. 34 yıllık deneyim ve kalıcı yatırımlar neticesinde Tanınmış Marka statüsü kazanmanın gururunu yaşadıklarını belirten BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı, "Türk kimya sektörünün öncü şirketleri arasında yer alırken, Mitreapel markamız ile hem yurt içi hem de yurt dışında büyümeyi sürdürüyoruz. BETA Kimya olarak uzun yıllardır kurumsallaşma ve markalaşmaya önem veren, bu anlamda ciddi yatırımlar yapan bir firmayız" dedi.