Gezi’nin ekonomiye maliyeti 200 milyar doları buldu

FAİZLERİN yüzde 4.6 ile tarihin en düşük seviyesine indiği, yaklaşık 100 milyar dolar büyüklüğündeki altyapı ihalelerine talebin yağdığı, borsanın 93 bini geçtiği, Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyede bulunduğu Mayıs 2013'te, Gezi ile başlayıp 17-25 Aralık kumpası ile devam eden sadırılar, ekonomiye 200 milyar doların üzerinde maliyete neden oldu. Gezi olaylarıyla 2013'ün haziran ayında piyasalar uzun süren negatif bir döneme girmiş, TL varlıklar satış baskısı altında kalmıştı. Sadece Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri bile Gezi olayları ile başlayan ve 3 ay etkisini sürdüren dönemde 164 milyar lira gerilemişti. Gezi olayları ile oluşan kargaşanın piyasalarda ölçülebilen hasarın yanı sıra kırılıp dökülen, yakılan araç ve mal ile gerek yatırımcı gerekse tüketiciler üzerinde yarattığı psikolojik etki, parasal değeri ölçülmesi neredeyse imkânsız olan bir faturaya neden olmuştu. Gezi olayları sonrasındaki 1 aylık dönemde yabancı yatırımcılar 8 milyar dolarlık çıkış yapmıştı.Gezi olayları öncesinde 1.70-1.80 bandında hareket eden dolar/TL, 2.39'a kadar devam eden bir ralli sürecine girerken, söz konusu yükseliş sonucu Merkez Bankası, Ocak 2014'te 550 baz puanlık faiz artırımına gitti. Öte yandan Mayıs 2013'te yüzde 4.61 ile tarihi düşük seviyelerine gerileyen tahvil faizleri ise 3 ayda yüzde 9.25 ile yaklaşık iki katına yükseldi. Gezi olayları öncesinde yüzde 6.13'e kadar gerileyen yıllık enflasyon, sonraki 3 ayda yüzde 8.88'e kadar yükselirken, işsizlik oranı da yüzde 9'dan 10.6'ya kadar çıktı.

BUGÜN NELER OLDU