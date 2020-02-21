Altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketliliği! 21 Şubat 2020 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar tarafından araştırılan son dakika altın fiyatları üzerindeki gelişmeler yoğun olarak takip edilirken piyasalarda yaşanan hareketlilik vatandaşların sarı metali tercih etmesine neden oluyor. Analistlerin son durum değerlendirmelerinde piyasalar üzerindeki bu hareketliliğin nedeni olarak tüm dünyaya yayılarak her geçen dakika birçok kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs salgınını işaret ediyor. Gün içerisinde internet üzerinden "22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusu cevap arıyor. Haberimizin devamından güncel ve canlı 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerine ulaşabilir, 21 Şubat piyasalardaki hareketliliği takip edebilirsiniz…

21 ŞUBAT TAM, YARIM, ÇEYREK, GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haberimizin devamından 21 Şubat güncel ve canlı alış satış altın fiyatları üzerindeki tüm gelimeleri takip edebilir Kapalıçarşı'daki fiyatların bilgilerine ulaşabilirsiniz…