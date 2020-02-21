Getir’i Londra’ya götürecek

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GEÇTIĞIMIZ ay Silikon Vadisi yatırımcılarından Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım alan evlere sipariş uygulaması Getir, markayı hem Türkiye'de yaygınlaştırmak hem de yurtdışına açmak için harekete geçti. Daha fazla ürün çeşidi olan Getir Büyük ve yemek servisi yapan Getir Yemek tarafını büyütmeyi planladıklarını aktaran Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Aldığımız fon yatırımı daha başlangıç. Bu yatırımların devamı gelecek. 2021'de Londra'da olmayı planlıyoruz. Bu topraklardan bir unicorn çıkarmak istiyoruz" dedi. Markayı daha bilinir hale getirmek için BKM oyuncusu İbrahim Büyükak ile reklam filmi çektiklerini belirten Tütek, sahada 4 bin kişinin çalıştığını da kaydetti.