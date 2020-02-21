Teknogirişim GSYF 2020’ye iki yeni yatırımla başladı

Kurumsal yatırım fonları 2020 ile birlikte harekete geçiyor. Bankalar ve holdingler yatırımda öne çıkıyor. Sabancı Holding ve Eczacıbaşı'nın Kurumsal Girişim Sermayesi fonlarına ilişkin açıklama yapmak üzere olduğu konuşuluyor.Türkiye'nin katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olarak yatırım fonlarının kurulumu ve yönetimi hizmeti veren KT Portföy Yönetimi, teknoloji odaklı şirketlere erken aşama yatırım gerçekleştirmek amacıyla kurulan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ile teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmaya devam ediyor.Bu kapsamda Teknogirişim GSYF, yapay görme temelli kalite kontrol ürünleri üreten Visiomex ile 3 boyutlu yazıcı ve sarf malzemeleri üreten Oo-Kuma girişimlerine yatırım yaptı.Teknogirişim GSYF'in devam eden yatırımlarının 2020 yılındaki ilk girişimlerinden olan Visiomex, üretim sektörüne yönelik yapay zekâ biliminin alt başlıklarından olan yapay görme temelli kalite kontrol ürünleri geliştiriyor.Visiomex'in yönetim ekibinde Hüseyin Alemdar, Adem Alemdar ve Kağan Tonyukuk Fikri yer alıyor. Visiomex'in özellikle otomotiv ve beyaz eşya pazarında ana sanayi ve yan sanayinin ürettiği parçaların görsel kontroller, varlık-yokluk kontrolü, geometrik ölçümler, renk ayırma ve konumlandırma gibi kontrolleri yüksek hassasiyetle yapabilen ürünleri bulunuyor.Teknogirişim GSYF'den yatırım alan Oo-Kuma ise 3 boyutlu yazıcı teknolojileri için dünya pazarına hizmet eden yüksek kaliteli, güvenilir ve geniş ürün yelpazesine sahip makina, malzeme ve yazılım üretiyor. Oo-Kuma, Arda Kocaman ve Gökhan Gönültaş tarafından yönetiliyor. İTÜ Teknokent bünyesinde araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdüren ve nitelikli ekibiyle büyüyen Oo-Kuma, geliştirdiği çözümleri kendine ait üretim tesisinde seri şekilde imal ederek kullanıcılarına ulaştırıyor. Oo-Kuma, sektöründe ana oyuncu olmayı hedefleyerek kullanıcılarının 3 boyutlu yazıcı teknolojilerindeki her türlü ihtiyacını karşılamak için yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.

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