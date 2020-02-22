İstanbul’da ağır hasarlı binaların yıkımı başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da hızlı bir şekilde riskli, ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatmış oluyoruz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kurum, "Bugün valiliğimizle birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız, 39 ilçe belediye başkanımızla yapmış olduğumuz istişarelerde İstanbul'umuzda kentsel dönüşümde 2012 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatmış olduğumuz çalışmaları, geldiğimiz noktayı ve önümüzdeki süreçte İstanbul'da yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmalarını istişare etme, değerlendirme fırsatı bulduk. Bu toplantı neticesinde bugün ağır hasarlı diyeceğimiz hem Silivri depreminde hem de riskli alanlarda, riskli binaların olduğu binaların yıkım sürecini 39 belediyemiz, büyükşehir belediyemiz, valiliğimiz, bakanlığımız hep birlikte tek bir duruş sergilemek suretiyle hızlı bir şekilde riskli, ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatmış oluyoruz" dedi.Bakanlık bünyesinde bir komisyon kurulacağını belirten Bakan Murat Kurum, "Bu komisyonun içinde sivil toplum örgütlerimiz, odalarımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcimiz, ilçe belediye başkanlıklarından temsilcilerimiz, İstanbul Valiliğimiz hep birlikte koordinasyon içerisinde duruş sergileyerek İstanbul'un dönüşümü sürecini yürütecek" dedi.Murat Kurum, "Dönüşüm sürecinde kira yardımı, taşınma yardımı, arsa, kamulaştırma gibi tüm düzenlemeler yapılacak" dedi. Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünün sağlandığını belirterek, "2019 yılında 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık ve bunun 25 bini İstanbul'da" dedi.

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ