THY Porto’da devleri geride bıraktı

DÜNYADA en fazla noktaya uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), Portekiz'in turistik şehirlerinden Porto'da önemli bir başarıya imza attı. Nisan 2015'te Porto'ya ilk uçuşunu başlatan THY, beş yılda Lufthansa, British Airways, KLM gibi devleri geride bırakarak kendi segmentinde ilk sıraya yerleşti. Geçen yıl bu hatta 91 bin yolcu taşıdıklarını söyleyen THY Porto Müdürü Ahmet Faruk Şahiner, bu yıl hedeflerinin 100 bin yolcuyu aşmak olduğunu belirtti. THY'nin ülkede hedefi ise Lizbon'la birlikte yolcu sayısını 300 bine ulaştırarak, tüm zamanların rekorunu kırmak.THY ile Porto ve Kuzey Portekiz Turizm Ofisi işbirliğinde düzenlenen basın gezisinde görme fırsatı bulduğumuz Rio Douro nehrinin ağzında ve Atlas Okyanusu'na kıyısı bulunan şehrin merkezi ise UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alıyor. 2020'de 2 milyonun üzerinde turisti ağırlaması beklenen şehrin ulaşılabilirliğinde THY önemli bir yer alıyor. Turist sayısını artırmak için altyapı, otel ve tesis yatırımlarına büyük ağırlık verilen Porto'da pek çok tarihi yapı da renovasyon ile otele dönüştürülüyor. Kısa sürede bu hatta önemli başarılara imza attıklarını söyleyen Şahiner, yazın haftada 10, kışın ise 7 sefer yapıldığını hatırlattı. Uzun vadede Porto hattında geniş gövdeli uçakların kullanılabileceğini söyleyen Şahiner, "Beş yıl içinde yaz tarifesinin günde ikiye çıkarabiliriz, kış tarifesinde de 10 sefer için planlama yapabiliriz" dedi.Şehri özellikle Asya/Uzak Doğu ile Ortadoğu'ya bağlayan THY'nin bu hattaki yolcularının yüzde 60'ı transit, yüzde 40'ı da Türkiye çıkışlı yolculardan oluşuyor. Şahiner, Portekizlilerin Türkiye'de başta Kapadokya olmak üzere İstanbul, İzmir ve Antalya'ya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.PORTO'NUN THY'nin büyümek istediği kârlı bir hat olduğunu ifade eden Ahmet Faruk Şahiner, "Haftada bir gün buraya kargo seferimiz var. Ayrıca her gün bu hatta düzenli kargo taşıması yapıyoruz. Yaptığımız uçuşlar sayesinde ticaret hacmimizin artmasına da önemli bir katkı sunuyoruz" diye konuştu.

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