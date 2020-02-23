Giyim ve tekstilde istihdam 1 milyonu geçti

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İSTANBUL Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri'nin (İTKİB) ev sahipliğinde düzenlenen Hazır Giyim, Tekstil, Deri ve Halı Sektörleri Çalıştayı'na Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve sektör temsilcileri katıldı. Çalıştayda konuşan Bakan Pekcan, tekstil sektörünün Türkiye ihracatının lokomotif sektörlerinden birisi olduğunu söyledi. Sektörün istihdam rakamlarını açıklayan Pekcan, "Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyonu aşarak, 1 milyon 67 bin 23'e ulaştı. Bunu ilk defa sağlıyoruz" açıklamasında bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle de, koronavirüs nedeniyle Çin imalat sanayisinin sıkıntılı zamanlar geçirdiğini söyledi. Gülle, "Türkiye Çin'deki koronavirüsten dolayı güvenilir liman konumu daha da önem kazandı. Bu sebeple, dünya alternatif tedarik merkezleri arayışını hızlandırmış durumda" dedi. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de uluslararası ölçekteki markaların üretimlerinin ağırlıklı bölümünü Çin'de yaptırdıklarını söyledi.