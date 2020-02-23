İhracat her yıl milyarlarca dolar eksik açıklanıyor

Turizmden sağlığa, lojistikten yazılım ve dizi filmlere kadar 10 sektörün yer aldığı hizmet ihracatı 2019'da 53.7 milyar doları buldu. İthal girdi oranı yüzde 1-2'lerde olan, 20 milyon kişiyi istihdam eden ve 31.5 milyar dolarlık net fazla veren hizmet ihracatı, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı 180.4 milyar dolarlık toplam ihracatın içinde yer almıyor. Sektör temsilcileri, hizmet ihracatının da toplam ihracat içinde gösterilmesi gerektiğini belirtiyor. Edinilen bilgilere göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası, konuyla ilgili çalışıyor. Hizmet ihracatı içinde yer alan diğer sektörlerle mükerrerlik oluşturan alanlarla ilgili yapılan çalışmanın sonucuna göre karar verilecek.Hizmet ihracatının alt sektörleri arasında,olcu taşımacılığı, liman işletmeciliği ve yer hizmetleri, müteahhitlik ve teknik müşavirlik, yük taşımacılığı ve lojistik, turizm ve seyahat, yazılım ve bilişim, sağlık, eğlence ve kültür, eğitim, diğer iş hizmetleri (perakende, gastronomi, danışmanlık vb.), yazılım ve bilişim bulunuyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, "Hizmet ihracatının gelirleri içinde diğer sektörlerle geçişkenlik var. Şimdi hangi gelir hangi sektörden doğuyor tarzı bir çalışma yapılıyor. İthal girdi oranı çok düşük olan hizmet ihracatının toplam içinde açıklanmasıyla Türkiye'nin gerçek ihracat potansiyeli ortaya çıkacak" dedi. Şener, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) içinde en yüksek ihracatı 23 milyar dolarla turizmin yaptığını, bunu 18 milyar dolarla lojistik sektörünün takip ettiğini belirtti. Sağlık sektörünün de 5 milyar dolarlık bir dış geliri bulunuyor. Şener, bu sektörlerdeki ithal girdi maliyetinin '0'a yakın olduğunu bu nedenle hizmet sektörü ihracatının desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Emre Eldener de, hizmet ihracatının toplam ihracat içinde görülmesi gerektiğini belirterek, "Hizmet ihracatçıları olarak çok net bir şekilde artıdayız. Yaptığımız ihracatla ülkeye net döviz girdisi getiriyoruz. Bu nedenle HİB'in ihracatının genel toplam içinde açıklanması gerekli" dedi. Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da daha önce yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin son yıllarda gerçekleşen kalkınma hamlesiyle, mal ve hizmet ihracatında önemli yol katettiğini, 2023 yılında da hedeflerinin 150 milyar dolarlık ihracat olduğunu söylemişti.

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