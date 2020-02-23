Mini YEKA yarışması ilk yarıda yapılacak

BUGÜN NELER OLDU

GÜNEŞ enerjisinde Türkiye'nin büyük bir mesafe kat ettiğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "10 yıl öncesine kadar güneş enerjisi kurulu gücümüz sıfırken bugün 6 bin 32 megavat seviyesine geldik" dedi. 7. Anadolu Güneşi Elektrik Üretiyor Kayseri Buluşması'na katılan Dönmez, "Türkiye artık yüzünü güneşe dönmüş, rüzgârı arkasına almıştır. Ocak 2020 sonu itibarıyla lisanssız elektrik kurulu gücümüz 6 bin 344 megavata ulaştı. Bunun yüzde 92'sini güneş enerjisi santralleri oluşturuyor" diye konuştu. Dönmez, şartnamesi hazır olan Mini YEKA yarışmasının ilkinin yılın ilk yarısında gerçekleştirileceğini söyledi.