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Milli elektronik kelepçe 2021’de devreye girecek

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Milli elektronik kelepçe 2021’de devreye girecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elektronik İzleme Sistemi'nde kullanılan ürünlerin ithal edildiğine dikkati çekerek, "Bakanlığımızın Sanayi İşbirliği Projesi ile ilk kez milli olarak üretilmiş sistemi kullanacağız. Proje kapsamında yaklaşık 20 milyon liralık ithalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi. Şüpheli, sanık veya hükümlülerin izlenmesi amacıyla ithal edilen elektronik izleme sistemleri 31 Aralık 2020'ye kadar kullanılacak. Tasarımı, yazılımı ve üretimi milli imkanlarla gerçekleştirilecek elektronik izleme sistemi ürünlerinin kullanılmasına 1 Ocak 2021'de başlanacak. Sanayi ve Teknoloji Katılımı Sözleşmesi gereğince sözleşme bedelinin yüzde 68'ine karşılık gelen tutarda yurtiçi katma değer gerçekleştirilecek.
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Milli elektronik kelepçe 2021’de devreye girecek
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