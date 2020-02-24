Milli elektronik kelepçe 2021’de devreye girecek

Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa
Varank,
Elektronik
İzleme
Sistemi'nde
kullanılan
ürünlerin ithal edildiğine
dikkati çekerek,
"Bakanlığımızın Sanayi
İşbirliği Projesi ile ilk kez
milli olarak üretilmiş sistemi
kullanacağız. Proje
kapsamında yaklaşık 20
milyon liralık ithalatın
önüne geçmeyi hedefliyoruz"
dedi. Şüpheli,
sanık veya hükümlülerin
izlenmesi amacıyla ithal
edilen elektronik izleme
sistemleri 31 Aralık
2020'ye kadar kullanılacak.
Tasarımı, yazılımı ve
üretimi milli imkanlarla
gerçekleştirilecek elektronik
izleme sistemi ürünlerinin
kullanılmasına 1
Ocak 2021'de başlanacak.
Sanayi ve Teknoloji
Katılımı Sözleşmesi gereğince
sözleşme bedelinin
yüzde 68'ine karşılık
gelen tutarda yurtiçi
katma değer gerçekleştirilecek.