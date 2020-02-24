Milli elektronik kelepçe 2021’de devreye girecek

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi ve TeknolojiBakanı MustafaVarank,ElektronikİzlemeSistemi'ndekullanılanürünlerin ithal edildiğinedikkati çekerek,"Bakanlığımızın Sanayiİşbirliği Projesi ile ilk kezmilli olarak üretilmiş sistemikullanacağız. Projekapsamında yaklaşık 20milyon liralık ithalatınönüne geçmeyi hedefliyoruz"dedi. Şüpheli,sanık veya hükümlülerinizlenmesi amacıyla ithaledilen elektronik izlemesistemleri 31 Aralık2020'ye kadar kullanılacak.Tasarımı, yazılımı veüretimi milli imkanlarlagerçekleştirilecek elektronikizleme sistemi ürünlerininkullanılmasına 1Ocak 2021'de başlanacak.Sanayi ve TeknolojiKatılımı Sözleşmesi gereğincesözleşme bedelininyüzde 68'ine karşılıkgelen tutarda yurtiçikatma değer gerçekleştirilecek.