Sağlık Bakanlığı eğitim kiti hazırladı

Koronavirüsün dünya seyahat endüstrisini etkilemeye başlamasının ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Uçaklardan havalimanlarına, otellerden turizm hizmeti veren şirketlere kadar pek çok firmaya özel eğitim kiti hazırlayan bakanlık, olası bir enfeksiyon riskini azaltmaya yönelik bilgilendirmelerde bulunuyor. Virüs riskine karşı korunma yollarının detaylı anlatıldığı eğitim kitinde ne gibi adımların atılması gerektiği de aktarılıyor.Bu kitten yola çıkan bazı oteller ve turizm şirketleri de personellerine özel eğitimler vermeye başladı. Elite World Otelleri CEO'su Ünsal Şınık, otel personelinin hem panik yapmaması hem de bu süreçle nasıl mücadele edebilmesi gerektiğine yönelik eğitimler verdiklerini söyledi. Şınık, "Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği özel eğitim kitlerinde virüse karşı korunma yoları ve olası risk durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatılıyor. Eğitim birimimiz de buradan yola çıkarak personellerimize eğitimler verdi. Bu virüse karşı en önemli korunma yolu hijyen. Otellerin hemen pesi özel dezenfektasyonlarla temizleniyor. Ülkemizde henüz çok şükür bir vaka görünmedi. Panik yapmamak gerekiyor" diye konuştu.Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın korona virüse karşı çok hızlı önlemler aldığını anlatan Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, "Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirdiği bilgilendirme kiti çerçevesinde hem müze mağazalar hem de otellerimizdeki personellerimize özel eğitimler veriyoruz. Gönderilen afişleri de görünür yerlere astık" dedi.Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan eğitim kitinde, virüsün nasıl geliştiği, bulaşma yolu, kesin vakanın oluşması halinde nasıl adımlar atılması gerektiği anlatılıyor. Şüpheli bir hastada olası vaka görülmesi durumunda bunun İl Sağlık Müdürlüğü'ne hemen ihbar edilmesi gerektiği, hasta yakınında bulunanların alması gereken önlemler madde madde aktarılıyor.

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