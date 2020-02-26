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Enflasyonda 2021 hedefi yüzde 5.4

Giriş Tarihi: 26.2.2020 ABONE OL
Enflasyonda 2021 hedefi yüzde 5.4
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, küresel büyümede yavaşlama eğilimi belirginleşirken enflasyonun ılımlı seyrettiğini söyledi. İhracatın ekonomiye olumlu katkı yaptığını vurgulayan Uysal, şöyle konuştu: "Yatırım eğilimleri finansal koşullara bağlı olarak iyileşmekte. İşgücü piyasası iyileşmeye başlamakla birlikte işsizlik oranı yüksek seviyede. Cari fazla da vermeye başladık. Reel kurun dış dengeye olumlu katkısı da sürüyor. Tüketici enflasyonunda da 2019' da belirgin iyileşme gözlendi. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme son dönemde genele yayılmış durumda. Enflasyona yönelik seyir de yıl sonu tahminiyle uyumlu ve yıl sonu tahminimiz 2021'de yüzde 5.4. Para politikasındaki istikrarlı duruş enflasyonun düşmesinde etkili oldu. Üretim ve yatırım kredilerini teşvik ediyoruz. Kredilerde tarihsel ortalamanın üzerinde bir ivmelenme var. Firma kredilerindeki artışın devam edeceğini öngörüyoruz."
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Enflasyonda 2021 hedefi yüzde 5.4
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