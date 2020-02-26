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'a ocak ayında gelen sayısı açıklandı

'a turistlerin vazgeçilmez şehri. İstanbul'a Ocak ayında gelen sayısı açıklandı. , 2020'nin ocak ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısının 1 milyon 17 bin 34 kişi olduğunu bildirdi. İstanbul'a gelen turistlerin yüzde 72'si İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 27'si ise Havalimanı'nı kullandığı açıklandı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 26.2.2020 19:31 ABONE OL
İstanbul'a ocak ayında gelen turist sayısı açıklandı
Ocak ayında İstanbul'a gelen turist sayısı belli oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: " İstanbul'umuza ocak ayında gelen yabancı turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 1 milyon 17 bine ulaştı"

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre, 2020 Ocak ayı itibariyle İstanbul'a 1 milyon 17 bin 34 yabancı ziyaretçi geldiğini belirtti.

İstanbul'a gelen turist sayısında artış | Video

2019'UN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 10.67 ORANINDA BİR ARTIŞ OLDU

Yerlika'nın paylaşımdaki videoda yer alan bilgilere göre, 2019'un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 10,67 artış oldu.

Ocak ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerden 1 milyon 14 bin 3 kişi hava yolunu, 3 bin 31 kişi deniz yolunu kullandı. Hava yolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 10,7'lik artış oldu.

Gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 72'si İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 27'si Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

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İstanbul'a ocak ayında gelen turist sayısı açıklandı
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