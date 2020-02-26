MASAK’tan yasadışı kumar ve bahse sıkı takip

BUGÜN NELER OLDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt, yasadışı bahis ve kumar oynatan sitelere yönelik çalışmalarla suç örgütlerine ait yıllık 350-400 milyon liralık gelirin önüne geçtiklerini bildirdi. TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınacağını belirten Kurt, ayrıca, yurt içi ve yurtdışındaki illegal bahis sitelerini engelleme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından resen yerine getirileceğini söyledi. MASAK Başkanı Hayrettin Kurt, yasa dışı bahis sitelerinin genelde yurtdışından yayın yaptığına dikkati çekerek, uluslararası paydaşlarıyla iş birliği içinde olduklarını ve yakın zamanda bu suç örgütlerini çökerterek "kökünü kurutacaklarını" söyledi.