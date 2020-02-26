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Son Dakika: 'nin üçüncü yola çıktı!

Son dakika haberi... , 'nin üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını bildirdi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 26.2.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 13:46 ABONE OL
Son Dakika: Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı!
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