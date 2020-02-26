TLREF’e endeksli tahvile 5.8 milyarlık talep

BUGÜN NELER OLDU

OCAK ayında dünyada bir devlet hazinesi tarafından risksiz gecelik faiz oranına dayalı ilk borçlanma senedini ihraç eden Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksi tahvili ikinci kez ihraç etti. Hazine'nin 2 yıl vadeli TLREF'e endeksi devlet tahvilinin yeniden ihracında toplam 5 milyar 759 milyon liralık talep gelirken, satış 3 milyar 65 milyon TL oldu. Kamu kuruluşlarına satış yapılmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 196 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1.2 milyar liralık satış yapıldı. İhalede ise 3 milyar 563 milyon liralık teklif gelirken, net satış 1 milyar 864 milyon TL oldu.