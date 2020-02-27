Bakan Albayrak: Çalışma arkadaşlarımıza “Performans ve Başarı Ödülleri” ile teşekkür ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlıkta çalışan personellere 'Performans ve Başarı Ödülleri'ni verdi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin, tüm zorluklara rağmen 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performans ile kapatmasında en önemli paya sahip olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki çalışma arkadaşlarımıza "Performans ve Başarı Ödülleri" ile teşekkür ettik" ifadelerini kullandı.

Ülkemizin, tüm zorluklara rağmen 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performans ile kapatmasında en önemli paya sahip olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki çalışma arkadaşlarımıza "Performans ve Başarı Ödülleri" ile teşekkür ettik pic.twitter.com/4SzRV0RJQq — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 27, 2020