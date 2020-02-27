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Bakan Albayrak: Çalışma arkadaşlarımıza “Performans ve Başarı Ödülleri” ile teşekkür ettik

Hazine ve Maliye Bakanı , "Ülkemizin, tüm zorluklara rağmen 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performans ile kapatmasında en önemli paya sahip olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki çalışma arkadaşlarımıza “Performans ve Başarı Ödülleri” ile teşekkür ettik" dedi.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 17:43 ABONE OL
Bakan Albayrak: Çalışma arkadaşlarımıza “Performans ve Başarı Ödülleri” ile teşekkür ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlıkta çalışan personellere 'Performans ve Başarı Ödülleri'ni verdi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin, tüm zorluklara rağmen 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performans ile kapatmasında en önemli paya sahip olan Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki çalışma arkadaşlarımıza "Performans ve Başarı Ödülleri" ile teşekkür ettik" ifadelerini kullandı.

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Bakan Albayrak: Çalışma arkadaşlarımıza “Performans ve Başarı Ödülleri” ile teşekkür ettik
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